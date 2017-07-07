19:22 07.07.2017 | Футбол | Новости
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"Лестер" подписал Иборра

"Лестер" недавно уже подтвердил факт подписания игрока "Севильи" Висенте Иборра.

Согласно сведениям с сайта "лис", Иборра подписали совсем недавно и он переходит в Лестер. Игрок возрастом 29 лет, носивший повязку капитана Севильи два последних сезона, отныне начнет выходить на поле за "Лестер". Футболист намерен играть тут следующие четыре сезона.

По его словам – он очень доволен тем, что он в "Лестере". Ранее уже состоялось его знакомство с новыми  товарищами, они поведали немало хорошего про город и команду. Игрок уже очень ждет старта их совместной деятельности.

Как сообщал УРА-Информ, контракт с "Атлетико" ранее уже продлил Фернандо Торрес.


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