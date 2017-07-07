Милевский стал игроком брестского "Динамо"

Контракт рассчитан на 1,5 года. Как сказано в сообщении, опубликованном на сайте белорусского клуба, там верят, что игрок подобного уровня необходим для решения их собственных задач.

Мы все рады приветствовать его на брестской земле. Здорово, что Артем разделяет философию клуба, к тому же ему не нужно будет привыкать к чужим цветам, потому что играть будет в родных "бело-синих", - заявил коммерческий директор клуба Максим Краснобаев.

Напомним, в активе 32-летнего уроженца Минска имеются выступления за киевское "Динамо", турецкий "Газиантепспор", хорватский "Хайдук" и "Сплит", а также румынскую "Конкордию".

Как сообщал УРА-Информ, игрок польского "Леха" Томаш Кендзера скоро планирует подписывать соглашение в киевским " Динамо". В Киеве уже предложили польскому клубу заплатить за этого игрока 2,5 миллиона евро.