Поклонский стал новым тренером ФК "Днепр"

Также в футбольном клубе уже сообщили имя нового главного тренера – передает пресс-служба клуба. Новым тренером стал Александр Поклонский. Он – в прошлом известен как защитник данной команды, а также в последнее время возглавлял составы U-19, а также U-21 "Днепра".

Помогать главному тренеру станут В. Багмут, а также В. Геращенко, С. Назаренко и еще несколько человек. Также есть изменения и в самом составе этой команды. Теперь основа команды будет состоять из U-21, а также U-19.

Как сообщал УРА-Информ, ФК "Днепр" покинет УПЛ, так как у нее оставалось 22 очка, и команда лишилась шанса остаться в УПЛ в следующем сезоне.