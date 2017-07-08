"Рома" хочет купить Ярмоленко в рассрочку

Об этом сообщает Corriere dello Sport. По словам Рамона Мончи, украинский футболист идеальной альтернативой игрок "Сассуоло" Грегуару Дефрелю. Так, чтобы убедить "Динамо" расстаться со своим капитаном необходимо заплатить 30 млн евро (25 млн евро в качестве отступных и еще 5 млн евро в виде бонусов).

Однако римляне планирует выплачивать эту сумму в течение трех лет.

Стоить отметить, что Ярмоленко интересуются и другие итальянские клубами:"Интер" и "Наполи". Кроме того, они даже готовы были украинского футболиста отправить на трансфер в немецкую "Баварию".

В сезоне 2016/17 Ярмоленко в 28 матчах украинской Премьер-лиги забил 15 мячей и сделал семь голевых передач.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинский форвард Артем Милевский подписал контракт с брестским футбольным клубом "Динамо".