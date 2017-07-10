10:19 10.07.2017 | Футбол | Новости
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"Эвертон" объявил о возвращении Руни - ФОТО

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни возвращается в "Эвертон". Так, игрок сборной Англии подписал с клубом из Ливерпуля соглашения на два года.

Об этом сообщается на официальном сайте клуба в микроблоге в Twitter.

"Уэйн показал мне, какие нам амбиции нужны - он знает, как выигрывать титулы. Я очень рад, что он решил вернуться домой, - заявил главный тренер клуба из Ливерпуля Рональд Куман в интервью официальному сайту.

Форвард выступал за "Эвертон" с 2002 по 2004 годы, а до этого семь лет провел в молодежной команде синих.

Стоить отметить, что в минувшем сезоне Руни отыграл 39 матчей, в которых забил восемь голов и сделал 10 результативных передач.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", капитан английского "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни начал подготовку к сезону 2017/18 в составе своего клуба.


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