Хацкевич прокомментировал сетку Лиги Европы

Как отмечается, в групповом этапе бело-синим предстоит встретится с сербскими "Партизанами", у которых как всегда очень сильная поддержка с трибуны.

При этом упорный матч возможен с командой "Янг Бойз", однако никаких "реваншистских" настроений у игроков не наблюдается. Опыт матчей с этими соперниками у футболистов уже имеется, а потому прогнозы тренера оптимистичны.

На счет матча со "Скендербеу", то тут, по словам Хацкевича, есть опыт товарищеских матчей. Однако игра в соревновательном формате требует совершенно иной подготовки, отмечает тренер. Статистика игр команды полностью имеется в доступе на официальном портале команды.

"Было бы интереснее сыграть с немецкими "монстрми", типа "Кельна" или "Хоффенхайма", - продолжает тренер.

Также Хацкевич утверждает, что для "Динамо" очень важно побеждать в каждом матче не зависимо от соперника.

Как сообщалось в "УРА-Информ", новый контракт с "Динамо" Александр Хацкевич подписал совсем недавно, а потому результаты выступления команды будут говорить о правильности замены Реброва Хацкевичем.