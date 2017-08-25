Роналду стал лучшим игроком прошлого сезона по версии УЕФА - ФОТО

По итогам жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов стало известно имя лучшего игрока сезона. На этот раз им стал нападающий мадридского Реала Криштиану Роналду
Об этом сообщается на сайте организации.
На церемонии УЕФА также вручил награды лучшему игроку сезона-2016/17 и лучшим футболистам в своих амплуа по итогам прошлого розыгрыша ЛЧ.
В данной номинации также были представлены форвард Барселоны Лионель Месси и вратарь Ювентуса Джанлуиджи Буффон.
Кроме того, Роналду получил награду лучшему форварду.
В свою очередь лучшим голкипером прошлого розыгрыша ЛЧ был назван Джанлуиджи Буффон. Лучшим защитником в Лиге чемпионов 2016/17 стал капитан Реала Серхио Рамос.
А вот награду лучшему полузащитнику получил хавбек Реала Лука Модрич.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", португальскому нападающему "Реала" Криштиану Роналду грозит отстранение от футбола, а именно он может получить 12-матчевую дисквалификацию за свои действия в матче против каталонской "Барселоны".