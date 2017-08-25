Роналду стал лучшим игроком прошлого сезона по версии УЕФА - ФОТО

Об этом сообщается на сайте организации.

На церемонии УЕФА также вручил награды лучшему игроку сезона-2016/17 и лучшим футболистам в своих амплуа по итогам прошлого розыгрыша ЛЧ.

В данной номинации также были представлены форвард Барселоны Лионель Месси и вратарь Ювентуса Джанлуиджи Буффон.

Кроме того, Роналду получил награду лучшему форварду.

В свою очередь лучшим голкипером прошлого розыгрыша ЛЧ был назван Джанлуиджи Буффон. Лучшим защитником в Лиге чемпионов 2016/17 стал капитан Реала Серхио Рамос.

А вот награду лучшему полузащитнику получил хавбек Реала Лука Модрич.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", португальскому нападающему "Реала" Криштиану Роналду грозит отстранение от футбола, а именно он может получить 12-матчевую дисквалификацию за свои действия в матче против каталонской "Барселоны".