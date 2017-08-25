06:37 25.08.2017 | Футбол | Новости
100172229:labazovych

Роналду стал лучшим игроком прошлого сезона по версии УЕФА - ФОТО

По итогам жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов стало известно имя лучшего игрока сезона. На этот раз им стал нападающий мадридского Реала Криштиану Роналду

Роналду стал лучшим игроком прошлого сезона по версии УЕФА - ФОТО

Об этом сообщается на сайте организации.

На церемонии УЕФА также вручил награды лучшему игроку сезона-2016/17 и лучшим футболистам в своих амплуа по итогам прошлого розыгрыша ЛЧ.

В данной номинации также были представлены форвард Барселоны Лионель Месси и вратарь Ювентуса Джанлуиджи Буффон.

Кроме того, Роналду получил награду лучшему форварду. 

В свою очередь лучшим голкипером прошлого розыгрыша ЛЧ был назван Джанлуиджи Буффон. Лучшим защитником в Лиге чемпионов 2016/17 стал капитан Реала Серхио Рамос.

А вот награду лучшему полузащитнику получил хавбек Реала Лука Модрич.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", португальскому нападающему "Реала" Криштиану Роналду грозит отстранение от футбола, а именно он может получить 12-матчевую дисквалификацию за свои действия в матче против каталонской "Барселоны".


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив