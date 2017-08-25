Вида рассказал о своих перспективах в карьере

Также Вида прокомментировал выход в групповой этап ЛЕ, и поведал про перспективы в собственной карьере. По словам игрока – в команде довольны, что одержали победу, что прошли дальше – все игроки – молодцы. Команда сработала отлично и в итоге показала игру.

Касательно же его собственного контракта, Вида отметил, что у него есть сейчас договор с Динамо, а спустя короткое время будет видно, что произойдет дальше. Все будет зависеть от президента И. Суркиса – подчеркнул Вида.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Вида сообщал, что мечтает продолжать свою карьеру в Испании.