02:00 26.08.2017 | Футбол | Новости     Новости Украины
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"Шахтер" попал в "группу смерти" в Лиге Европы

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека высказался по поводу результатов жеребьевки Лиги Европы. Об этом передает официальный сайт "горняков".

По результатам жеребьевки оранжево-черным предстоит сыграть с английскими дьяволами - "Манчестером", итальянскими "Наполи", а также с "Фейенордом". 

Согласно словам тренера, команде придется играть против основных фаворитов турнира. Англичане за последнее время продемонстрировали отличные результаты, отметил тренер. Команды такого уровня имеют хороший тренерский штаб, психологов, а также прочий персонал, что в разы увеличивает шансы этих футбольных брэндов на победу. 

"С такой мощной группой нам играть еще не приходилось. Моим ребятам понадобятся силы, чтобы не выдохнуться на протяжении всего турнира", - говорит Фонсека. Команда настроена только побеждать, продолжает португалец.

Ожидаются интересные матчи для украинских "горняков", однако букмекерские конторы все-таки отдают основные коэффициенты в пользу зарубежных клубов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", главный тренер "Шахтера" высказывался относительно соперника "горняков" в 1/16 Лиги Европы в прошлом сезоне, однако тогда тренер давал более оптимистичные прогнозы на счет своих подопечных.


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