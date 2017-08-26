"Шахтер" попал в "группу смерти" в Лиге Европы

По результатам жеребьевки оранжево-черным предстоит сыграть с английскими дьяволами - "Манчестером", итальянскими "Наполи", а также с "Фейенордом".

Согласно словам тренера, команде придется играть против основных фаворитов турнира. Англичане за последнее время продемонстрировали отличные результаты, отметил тренер. Команды такого уровня имеют хороший тренерский штаб, психологов, а также прочий персонал, что в разы увеличивает шансы этих футбольных брэндов на победу.

"С такой мощной группой нам играть еще не приходилось. Моим ребятам понадобятся силы, чтобы не выдохнуться на протяжении всего турнира", - говорит Фонсека. Команда настроена только побеждать, продолжает португалец.

Ожидаются интересные матчи для украинских "горняков", однако букмекерские конторы все-таки отдают основные коэффициенты в пользу зарубежных клубов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", главный тренер "Шахтера" высказывался относительно соперника "горняков" в 1/16 Лиги Европы в прошлом сезоне, однако тогда тренер давал более оптимистичные прогнозы на счет своих подопечных.