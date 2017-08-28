"Интер" интересуется Видой

Так, Вида может отправится для продолжения своей карьеры в Италию - вместо Турции. В услугах защитника "Динамо" и хорватской сборной Домагая Виды заинтересован "Интер". Данный клуб на данный момент довольно активно ведет поиск для себя центрального защитника.

Эти данные недавно распространил Tuttomercatoweb. Контракт Виды с "Динамо"истекает уже скоро - в декабре, и футболист сможет покинуть клуб. Подробности перехода данного игрока пока не сообщаются. Также известно, что у "Интера" на данный момент имеются проблемы с финансовым фэйр-плей - клуб может взять игрока исключительно в аренду.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Вида сообщал о своем желании продолжать карьеру в Испании.