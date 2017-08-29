01:00 29.08.2017 | Футбол | Новости
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"Челси" может увеличить свой состав

Главный тренер "Челси" Антонио Конте палнирует набрать новых игроков до закрытия трансферного окна.
 

Об этом передает спортивный портал Sky Sports. Трансферные ротации команды могу совершать еще в течении четырех дней. Те клубы, которые нарушают данные правила будут не допускаться до европейских турниров.

Согласно словам Конте, тренерский штаб нуждается в новых игроках, в том числе из-зи того, что футболистам придется практически без перерыва играть сразу в нескольких крупных турнирах в следующем сезоне.

"Мне нужно будет проводить изменения в составе по ходу каждого соревнования, а для этого нужны игроки", - комментирует Конте.

Тренер не давал никаких прогнозах о будущих покупках клуба, однако заверил, что это могу быть новички или даже несколько "легионеров".

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее Конте подписал контракт на тренерство с "Челси" еще на два года.


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