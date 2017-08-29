"Челси" может увеличить свой состав

Об этом передает спортивный портал Sky Sports. Трансферные ротации команды могу совершать еще в течении четырех дней. Те клубы, которые нарушают данные правила будут не допускаться до европейских турниров.

Согласно словам Конте, тренерский штаб нуждается в новых игроках, в том числе из-зи того, что футболистам придется практически без перерыва играть сразу в нескольких крупных турнирах в следующем сезоне.

"Мне нужно будет проводить изменения в составе по ходу каждого соревнования, а для этого нужны игроки", - комментирует Конте.

Тренер не давал никаких прогнозах о будущих покупках клуба, однако заверил, что это могу быть новички или даже несколько "легионеров".

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее Конте подписал контракт на тренерство с "Челси" еще на два года.