Дембеле теперь официально игрок "Барселоны"

Француз уже успел прибыть в тренировочный лагерь испанцев, пройти медосмотр, а также получить свой игровой номер.

Сегодня состоялась презентация игрока, где Дембеле делился с журналистами ощущениями после перехода.

Согласно словам бомбардира, в "Барселона" играть не только престижно, а это еще и большая ответственность, ведь этот бренд защищают лучшие игроки мира.

"Я готов показать себя и свою игру с полной отдачей. Поиграть за "Барсу" я мечтал с самого детсвта", - отмечает Дембеле.

Испанцы выкупили нападающего у "Боруссии" за 105 млн евро. Еще 45 млн было выплачено клубу в виде бонусов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", каталонцы ранее подтвердили информацию о покупке у дортмундской "Боруссии" хав-форварад Усмана Дембеле.