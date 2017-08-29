05:00 29.08.2017 | Футбол | Новости
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Дембеле теперь официально игрок "Барселоны"

Руководства каталонской "Барсы" объявило о переходе француза Дембеле в лоно их клуба. Об этом передает официальный сайт "Барсы".

Дембеле теперь официально игрок

Француз уже успел прибыть в тренировочный лагерь испанцев, пройти медосмотр, а также получить свой игровой номер.

Сегодня состоялась презентация игрока, где Дембеле делился с журналистами ощущениями после перехода. 

Согласно словам бомбардира, в "Барселона" играть не только престижно, а это еще и большая ответственность, ведь этот бренд защищают лучшие игроки мира.

"Я готов показать себя и свою игру с полной отдачей. Поиграть за "Барсу" я мечтал с самого детсвта", - отмечает Дембеле.

Испанцы выкупили нападающего у "Боруссии" за 105 млн евро. Еще 45 млн было выплачено клубу в виде бонусов.

 

  

Как сообщалось в "УРА-Информ", каталонцы ранее подтвердили информацию о покупке у дортмундской "Боруссии" хав-форварад Усмана Дембеле


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