Дембеле теперь официально игрок "Барселоны"

Руководства каталонской "Барсы" объявило о переходе француза Дембеле в лоно их клуба. Об этом передает официальный сайт "Барсы".
Француз уже успел прибыть в тренировочный лагерь испанцев, пройти медосмотр, а также получить свой игровой номер.
Сегодня состоялась презентация игрока, где Дембеле делился с журналистами ощущениями после перехода.
Согласно словам бомбардира, в "Барселона" играть не только престижно, а это еще и большая ответственность, ведь этот бренд защищают лучшие игроки мира.
"Я готов показать себя и свою игру с полной отдачей. Поиграть за "Барсу" я мечтал с самого детсвта", - отмечает Дембеле.
Испанцы выкупили нападающего у "Боруссии" за 105 млн евро. Еще 45 млн было выплачено клубу в виде бонусов.
Как сообщалось в "УРА-Информ", каталонцы ранее подтвердили информацию о покупке у дортмундской "Боруссии" хав-форварад Усмана Дембеле.