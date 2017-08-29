Трансфер Ярмоленко будет большим плюсом для украинского футбола, - Шевченко

Наставник украинской сборной высказался по поводу перехода в дортмундскую "Боруссию" из киевского "Динамо" нападающего Андрея Ярмоленко.
Соответствующие сведения стали известны из сайта zbirna.com.
По словам главного тренера, это серьезный шаг в его карьере, новый уровень. Также Шевченко уверен, что в игрока все должно получится, поскольку это огромный успех для всего украинского футбола.
"Это большой плюс для сборной Украины и для молодых игроков киевского "Динамо", у которых теперь будет больше шансов себя проявить", - отметил наставник украинской национальной сборной.
Согласно недавно полученным данным, трансфер Ярмоленко стал самым дорогим в истории "Динамо". В часности, "Боруссии" приобрела украинского форварда за 25 млн.евро.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", 27-летний футболист Андрей Ярмоленко в текущем сезоне провел девять матчей за "Динамо" и забил четыре мяча при двух голевых передачах.