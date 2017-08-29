11:29 29.08.2017 | Футбол | Новости     Новости Украины
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Трансфер Ярмоленко будет большим плюсом для украинского футбола, - Шевченко

Наставник украинской сборной высказался по поводу перехода в дортмундскую "Боруссию" из киевского "Динамо" нападающего Андрея Ярмоленко.

Трансфер Ярмоленко будет большим плюсом для украинского футбола, - Шевченко

Соответствующие сведения стали известны из сайта zbirna.com.

По словам главного тренера, это серьезный шаг в его карьере, новый уровень. Также Шевченко уверен, что в игрока все должно получится, поскольку это огромный успех для всего украинского футбола. 

"Это большой плюс для сборной Украины и для молодых игроков киевского "Динамо", у которых теперь будет больше шансов себя проявить", - отметил наставник украинской национальной сборной.

Согласно недавно полученным данным, трансфер Ярмоленко стал самым дорогим в истории "Динамо". В часности, "Боруссии" приобрела украинского форварда за 25 млн.евро.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", 27-летний футболист Андрей Ярмоленко в текущем сезоне провел девять матчей за "Динамо" и забил четыре мяча при двух голевых передачах.


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