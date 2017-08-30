"Барселона" обзаведется "молодой кровью"

Согласно словам Фернандеса, испанцы купили еще одного новичка и теперь готовят подписание контракта с футболистом. Директору удалось убедить руководство клуба сделать еще несколько покупок до закрытия трансферного окна. Назвать имена футбольных "новинок" Фернандес отказался.

Как выяснилось, "Барса" присмотрела себе перспективного хав-бэка - ливерпульца Филиппе Коутиньо. Однако заполучить игрока испанцам так и не удалось. Три запроса были встречены англичанами отрицательно.

Кстати, летний сезон оказался самым плодовитым для сине-гранатовых, так как в распоряжение тренера поступило целых четыре игрока: Усман Дембеле, Паулиньо, Нелсон Семеда и Херарда Деулофеу.

Как сообщалось в "УРА-Информ", несколько дней назад каталонцы выкупили у дортмундской "Боруссии" хав-форварда Усмана Дембеле.