Диего Коста может вернутся в родной Мадрид

Согласно информации издания, за испанского бразильца "атлеты" готовы выложить 44 млн евро. Однако ранее клуб предлагал гораздо меньшую цену в 28 млн евро.

Такая цена обусловлена качественными показателями самого футболиста, ведь за 42 матча игрок закатил в ворота соперника 22 гола, и совершил множество голевых передач.

На данный момент между двумя сторонами имеется договоренность о сдаче игрока на полугодовую аренду.

Напомним, что ФИФА запретила "Атлетико" регистрировать новых игроков до января 2018 года.

Время для совершения трансферов скоро закрывается, а потому мадридцам удалось склонить англичан к компромиссу.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее нападающий лондонского футбольного клуба "Челси" Диего Коста сообщил руководству Атлетико о своем желании вернуться в Мадрид.