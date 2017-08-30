Диего Коста может вернутся в родной Мадрид

Испанский "Атлетико" и английский "Челси" договорились о трансфере Диего Косты. Об этом передает издание London Evening Standard.
Согласно информации издания, за испанского бразильца "атлеты" готовы выложить 44 млн евро. Однако ранее клуб предлагал гораздо меньшую цену в 28 млн евро.
Такая цена обусловлена качественными показателями самого футболиста, ведь за 42 матча игрок закатил в ворота соперника 22 гола, и совершил множество голевых передач.
На данный момент между двумя сторонами имеется договоренность о сдаче игрока на полугодовую аренду.
Напомним, что ФИФА запретила "Атлетико" регистрировать новых игроков до января 2018 года.
Время для совершения трансферов скоро закрывается, а потому мадридцам удалось склонить англичан к компромиссу.
Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее нападающий лондонского футбольного клуба "Челси" Диего Коста сообщил руководству Атлетико о своем желании вернуться в Мадрид.