"Фенербахче" открывает двери для Фреде

"Фенербахче" желая усилить нападение видят в игроке "Шахтера" отличную замену для Жозефа де Соузы, который в скором времени трансфером отправится в "Вест Бромвич" за 13 млн евро.

Однако существует небольшая формальность для де Соуза. Игрок обязан получить разрешение на работу в Британии.

Напомним, что тарнсферое окно закрывается уже через пару дней. Турки уже предложили "горнякам" цену в 9 млн евро за 24-летнего Фреде.

Аналитики, правда, сомневаются, что оранжево-черные согласятся на такое предложение, так как изначально клуб выложил 15 млн евро за выкуп футболиста из "Интернасьонала".

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно полузащитник "Шахтера" Фреде делился мнением о готовности команды к сезону и про методы получения результата в матчах ЛЕ с "Сельтой".