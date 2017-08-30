11:42 30.08.2017 | Футбол | Новости
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"Фенербахче" открывает двери для Фреде

Тренерский штаб турецкого клуба готов пригласить в свои ряды "шахтерского" хав-бэка Фреде. Об этом передает портал Spor.mynet.com.
 

 

"Фенербахче" желая усилить нападение видят в игроке "Шахтера" отличную замену для Жозефа де Соузы, который в скором времени трансфером отправится в "Вест Бромвич" за 13 млн евро.

Однако существует небольшая формальность для де Соуза. Игрок обязан получить разрешение на работу в Британии. 

Напомним, что тарнсферое окно закрывается уже через пару дней. Турки уже предложили "горнякам" цену в 9 млн евро за 24-летнего Фреде.

Аналитики, правда, сомневаются, что оранжево-черные согласятся на такое предложение, так как изначально клуб выложил 15 млн евро за выкуп футболиста из "Интернасьонала".

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно полузащитник "Шахтера" Фреде делился мнением о готовности команды к сезону и про методы получения результата в матчах ЛЕ с "Сельтой".


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