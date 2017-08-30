Сборная Турции сделает все для победы на украинцами, - Луческу

Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Турции.

Согласно словам главного тренера, украинская команда очень сильна физически чем сборная Турции. К примеру, в прошлом матче украинцы пробежали на семь километров больше, чем турецкие футболисты.

Поэтому, ни в коем случае сборная Турции не будет оставлять свободное пространство на поле, поскольку украинцы умеют этим пользоваться.

"Мы справимся с этой задачей с помощью техники и опыта", - отметил Луческу.

Также тренер заверил, что сборной Украине очень помогут болельщики в матче с его командой.

"Иногда болельщики не думают о результате, но в этот раз мы сосредоточимся именно на нем. Украина сделает все, чтобы выиграть. Им повезло, ведь за них будут болеть 40 тысяч болельщиков", - подчеркнул наставник турецкой сборной.

К слову, в Украиены очень хорошая команда, однако Турция найдет, чем ответить.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", футболист столичного "Динамо" Виктор Цыганков побил рекорд клуба, который держался 50 лет. К примеру, в матче третьего тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) против львовских "Карпат" (5:0) Цыганков оформил хет-трик в возрасте 19 лет и 256 дней.