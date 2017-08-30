Сборная Турции сделает все для победы на украинцами, - Луческу

Наставник турецкой сборной Мирча Луческу глубоуо уверен, что сборная Украины будет очень сильно стараться обыграть его команду в седьмом туре отборочного цикла чемпионата мира-2018.
Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Турции.
Согласно словам главного тренера, украинская команда очень сильна физически чем сборная Турции. К примеру, в прошлом матче украинцы пробежали на семь километров больше, чем турецкие футболисты.
Поэтому, ни в коем случае сборная Турции не будет оставлять свободное пространство на поле, поскольку украинцы умеют этим пользоваться.
"Мы справимся с этой задачей с помощью техники и опыта", - отметил Луческу.
Также тренер заверил, что сборной Украине очень помогут болельщики в матче с его командой.
"Иногда болельщики не думают о результате, но в этот раз мы сосредоточимся именно на нем. Украина сделает все, чтобы выиграть. Им повезло, ведь за них будут болеть 40 тысяч болельщиков", - подчеркнул наставник турецкой сборной.
К слову, в Украиены очень хорошая команда, однако Турция найдет, чем ответить.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", футболист столичного "Динамо" Виктор Цыганков побил рекорд клуба, который держался 50 лет. К примеру, в матче третьего тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) против львовских "Карпат" (5:0) Цыганков оформил хет-трик в возрасте 19 лет и 256 дней.