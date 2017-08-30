01:30 30.08.2017 | Футбол | Новости
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Тотти наденет манишку тренера

Бывший форвард итальянской "Ромы" Франческо Тотти меняет амплуа игрока на тренера.

Тотти наденет манишку тренера

 Об этом передает издание La Gazzetta dello Sport. Согласно информации газеты, бывший нападающий пройдет курс обучения тренерскому делу и получит специальную лицензию.

Футболист будучи игроком часто упоминал о своем желании стать попечителем родного клуба.

Напомним, что Франческо Тотти является одним из старожилов итальянского клуба. Играл за "Рому" с 1993 года. В списке игрока множество наград и рекордов. В частности, Тотти сыграл 785 матчей, где сумел загнал в ворота соперника 307 мячей.

Отметим, что Тотти заслужил славу игрока мирового уровня играя за сборную Италии своей игрой, а потому авторитет футболиста в этом виде спорта колосальный.

Свою карьеру Франческо завершил в начале 2017 года.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее футболист заявил, что начинается другая важная глава в роли директора клуба.


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