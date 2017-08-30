Тотти наденет манишку тренера

Об этом передает издание La Gazzetta dello Sport. Согласно информации газеты, бывший нападающий пройдет курс обучения тренерскому делу и получит специальную лицензию.

Футболист будучи игроком часто упоминал о своем желании стать попечителем родного клуба.

Напомним, что Франческо Тотти является одним из старожилов итальянского клуба. Играл за "Рому" с 1993 года. В списке игрока множество наград и рекордов. В частности, Тотти сыграл 785 матчей, где сумел загнал в ворота соперника 307 мячей.

Отметим, что Тотти заслужил славу игрока мирового уровня играя за сборную Италии своей игрой, а потому авторитет футболиста в этом виде спорта колосальный.

Свою карьеру Франческо завершил в начале 2017 года.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее футболист заявил, что начинается другая важная глава в роли директора клуба.