Травмирован голкипер турецкой сборной

Согласно информации ведомства, во время тренировки голкипер вывихнул руку. В результате главный тренер сборной Мирча Луческу принял решение заменить вратаря на подопечного "Коньяспоры" Серкана Кырынтылы.

Таким образом, оборона ворот турков будет сильно ослаблена, так как Серкана еще ни разу не принимал участие в матчах родной сборной. Аналитики подозревают, что вратаря не успеют подготовить за такой короткий срок.

Отметим, что последний свой поединок 32-ух летний вратарь сыграл против "Башакшехиру" со счетом 2:1.

Также, Луческу обеспокоен отсутствием главного бомбардира сборной Бурака Йылмаза.

Как сообщалось в "УРА-Информ", что в Харькове на стадионе "Металлист" второго сентября состоится матч отбора чемпионата мира 2018 года между сборными Украины и Турции.