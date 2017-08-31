Два украинца будут судить матчи Лиги Европы

Согласно информации портала, Арановский проведет матч 14 сентября 2017 года, где ему будет помогать команда судей-ассистентов ( Александр Войтюк, Сергей Беккер и Семен Шлончак). Тот же Сергей Бойко и Анатолий Абдула буду в судейской команде во время поединка команд.

Команда рефери во главе с Сергеем Бойко будет курировать уже матч второго тура в рамках турнира ЛЕ, который сосотоится 28 сентября 2017 года.

В команду киевлян входят - Олег Плужник, Владимир Володин и Андрей Скрипка.

По новым правилам Лиги Европы УЕФА арбитрам будет известно о соперниках за два дня до начала поединка. Такая практика существует для отведения внимания от любых лоббистских предложений.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в прошлом сезоне ЛЕ УЕФА украинские рефери также имели возможность судить несколько матчей.