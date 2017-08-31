11:15 31.08.2017 | Футбол | Новости     Новости Украины
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Два украинца будут судить матчи Лиги Европы

Футбольные арбитры Евгений Арановский и Сергей Бойко будут судить несколько матчей в рамках ЛЕ. Об этом передает сайт Федерации футбольных арбитров Украины.
 

Два украинца будут судить матчи Лиги Европы

Согласно информации портала, Арановский проведет матч 14 сентября 2017 года, где ему будет помогать команда судей-ассистентов ( Александр Войтюк, Сергей Беккер и Семен Шлончак). Тот же Сергей Бойко и Анатолий Абдула буду в судейской команде во время поединка команд.

Команда рефери во главе с Сергеем Бойко будет курировать уже матч второго тура в рамках турнира ЛЕ, который сосотоится 28 сентября 2017 года.

В команду киевлян входят - Олег Плужник, Владимир Володин и Андрей Скрипка.

По новым правилам Лиги Европы УЕФА арбитрам будет известно о соперниках за два дня до начала поединка. Такая практика существует для отведения внимания от любых лоббистских предложений.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в прошлом сезоне ЛЕ УЕФА украинские рефери также имели возможность судить несколько матчей. 


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