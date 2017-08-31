ФК "Динамо" подписал Лочошвили

Так, недавно договоренность была подписана с 19-летним защитником из Грузии - Лукой Лочошвили. Такие данные распространила пресс-служба столичного футбольного коллектива.

Подробности перехода игрока, трансферная цена и срок контракта пока что не сообщаются. Также при этом известно, что сам футболист сказал, что хотел бы пойти по следам своего земляка Кахабера Каладзе, выступавшего за "бело-синих" в период с 1998 по 2000 год.

Как сообщал УРА-Информ, ранее в ФК "Карпаты" вернулся Марьян Швед, который ранее два года подряд выступал за "Севилью" (Испания).