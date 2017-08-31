Мякушко стал свободным агентом и покинул "Динамо"

Об этом информирует новостная служба телеканала "Футбол 1". Как отмечается, соглашение 24-летнего футболиста был рассчитан до конца 2017 года. Тем не менее стороны решили расторгнуть данный контракт.

Согласно недавно полученным сведениям, на сайте киевского клуба и в заявке киевлян на сайте украинской Премьер-лиги (УПЛ) Сергея Мякушко уже нет.

Также отметим, что главным претендентом на Мякушко являются львовские "Карпаты". Кроме того, он даже прошел медосмотр и стороны обсуждают условия контракта.

В данынй момент футболист имеет возможность присоединиться к львовскому клубу в ближайшее время.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", полузащитником киевского "Динамо" Андреем Ярмоленком интересуется Дортмундская "Боруссия".