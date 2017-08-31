03:00 31.08.2017 | Футбол | Новости     Новости Украины
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Мякушко стал свободным агентом и покинул "Динамо"

Полузащитник столичного "Динамо" Сергей Мякушко получил статус свободного агента и сейчас находится в поисках новой команды. 

Мякушко стал свободным агентом и покинул

Об этом информирует новостная служба телеканала "Футбол 1". Как отмечается, соглашение 24-летнего футболиста был рассчитан до конца 2017 года. Тем не менее стороны решили расторгнуть данный контракт.

Согласно недавно полученным сведениям, на сайте киевского клуба и в заявке киевлян на сайте украинской Премьер-лиги (УПЛ) Сергея Мякушко уже нет.

Также отметим, что главным претендентом на Мякушко являются львовские "Карпаты". Кроме того, он даже прошел медосмотр и стороны обсуждают условия контракта.

В данынй момент футболист имеет возможность присоединиться к львовскому клубу в ближайшее время.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", полузащитником киевского "Динамо" Андреем Ярмоленком интересуется Дортмундская "Боруссия". 


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