02:00 31.08.2017 | Футбол | Новости
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Орье заиграет за "Тоттенхэм"

Опорник французского ПСЖ Серж Орье будет играть за английский клуб. Об этом передает портал Sky Sports.
 

Орье заиграет за

Согласно информации портала, защитник ПСЖ получил разрешение на роботу в Британии после провакационного нападения футболиста на сотрудника правоохранительный служб. 

Англичане заплатили за ивуарийца сумму в 25 млн евро и подписали контракт с Орье на пять лет.

Сообщается, что такие клубы как "Ювентус", "Барселона" и "Челси" также планировали видеть защитника в составах своих команд.

Напомним, что именно из-за конфликта Орье с полицией он пропустил прошлый сезон Лиги чемпионов и не смог сыграть за "Арсенал". Футболисту могло угрожать уголовное дело с серьезными последствиями или же большой штраф.

Как сообщалось в "УРА-Информ", год назад защитник парижского "ПСЖ" Серж Орье был приговорен к тюремному заключению в несколько месяцев.


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