Орье заиграет за "Тоттенхэм"

Согласно информации портала, защитник ПСЖ получил разрешение на роботу в Британии после провакационного нападения футболиста на сотрудника правоохранительный служб.

Англичане заплатили за ивуарийца сумму в 25 млн евро и подписали контракт с Орье на пять лет.

Сообщается, что такие клубы как "Ювентус", "Барселона" и "Челси" также планировали видеть защитника в составах своих команд.

Напомним, что именно из-за конфликта Орье с полицией он пропустил прошлый сезон Лиги чемпионов и не смог сыграть за "Арсенал". Футболисту могло угрожать уголовное дело с серьезными последствиями или же большой штраф.

Как сообщалось в "УРА-Информ", год назад защитник парижского "ПСЖ" Серж Орье был приговорен к тюремному заключению в несколько месяцев.