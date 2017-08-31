Возвращение "блудного" Марьяна Шведа

Об этом передает пресс-служба львовян.

Согласно информации службы, "львы" трансфером оформили игрока и подписали с игроков трехгодичный контракт. Футболист получил свой прошлый номер - 35-ть.

Швед проиграл за молодежный состав испанцев два года, в том числе и в ЛЕ молодежки, а затем решил вернуться в основную лигу в "Карпаты".

Напомним, что Марьян сумел закатить два гола за "львов" в 12 матчах и совершить шесть голевых передач. Этот результат намного превосходит испанские пожитки спортсмена - один гол и шесть проведенных матчей.

Швед в свое время был представлен и в юношеском составе сборной Украины, где провел несколько матчей.

Как сообщалось в "УРА-Информ", что тренер испанской "Севильи" Хорхе Сампаоли возглавит сборную Аргентины по футболу.