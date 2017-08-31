Жереми Толян пополнил ряды "Боруссии"

Толян уже успел подписать контракт с клубом на пять лет. Цену трансфера немцы пока не называют.

Одновременно "Боруссия" продала своего игрока Феликса Пассалака, который теперь перешел обратно "Хоффенхайм", однако играть он тут будет до 2019 года в отличии от его визави.

Напомним, что Толян отличился двумя вколоченными мячами в ворота соперника, сыграв при этом на позиции защитника 56 матчей.

Играя за сборную Германии Толян забрал в свой актив серебряные медали летних Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро и золотые награды чемпионата Европы-2017 в Польше.

В Бундеслиге в 2017 году "Боруссия", правда, заняла лишь третье место.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно "Боруссия" продала своего игрока каталонской "Барселоне" Усмана Дембеле.