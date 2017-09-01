Бессменный капитан "Шальке" отправляется в Италию

Согласно информации сайта, для руководства главного тренерского штаба было очень непросто принять решение об уходе "бессметного" капитана "Шальке".

Сообщается, что немцы не конца распрощались с Бенедиктом, так как за "Ювентус" он будет играть на правах аренды.

Хьюведес - это историческая фигура для ФК "Шальке". Футболист начал выступать за молодежку клуб с 2001 года, тогда же игрок подписал профессиональный контракт. Немец хорошо себя показал во множестве сезонов Бундеслиги.

Результаты говорят сами за себя - опорный защитник за десять лет провел 240 матчей в Бундеслиге (12 голов), 27 в Кубке Германии (5 голов) и 66 в еврокубках (6 голов).

Напомним, что Хьюведес является экс-коллегой украинского игрока Коноплянки, который недавно пополнил ряды "Боруссии".

Как сообщалось в "УРА-Информ", на днях туринский "Ювентус" объявил о переходе форварда Федерико Бернардески из "Фиорентины". Так, сумма трансфера составила 40 млн. евро.