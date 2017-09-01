Бессменный капитан "Шальке" отправляется в Италию

Капитан сборной Германии Бенедикт Хьоведес заиграет за туринский "Ювентус". Об этом передает официальный сайт клуба.
Согласно информации сайта, для руководства главного тренерского штаба было очень непросто принять решение об уходе "бессметного" капитана "Шальке".
Сообщается, что немцы не конца распрощались с Бенедиктом, так как за "Ювентус" он будет играть на правах аренды.
Хьюведес - это историческая фигура для ФК "Шальке". Футболист начал выступать за молодежку клуб с 2001 года, тогда же игрок подписал профессиональный контракт. Немец хорошо себя показал во множестве сезонов Бундеслиги.
Результаты говорят сами за себя - опорный защитник за десять лет провел 240 матчей в Бундеслиге (12 голов), 27 в Кубке Германии (5 голов) и 66 в еврокубках (6 голов).
Напомним, что Хьюведес является экс-коллегой украинского игрока Коноплянки, который недавно пополнил ряды "Боруссии".
Как сообщалось в "УРА-Информ", на днях туринский "Ювентус" объявил о переходе форварда Федерико Бернардески из "Фиорентины". Так, сумма трансфера составила 40 млн. евро.