Луческу высказался о подготовке украинской сборной

Об этом пишет сайт Федерации футбола Турции.

Согласно словам турецкого наставника, украински игроки имеют хорошую выносливость и физическую форму.

Тренер отметил, что у него есть стратегия и тактика на игру, так как у него в прошлом было много времени, чтобы ознакомиться со всеми "тонкостями" украинского футбола.

Румын также сравнил качественные показатели двух сборных и дал несколько прогнозов на матч. Мирче назвал несколько "сильных" сторон "желто-синих", в частности - это умение пользоваться пространством поля.

Напомним, что турки решились своего главного форварда, а также вынуждены были поменять голкипера из-за травмы кисти последнего.

Как сообщалось в "УРА-Информ", месяц назад бывший наставник донецкого "Шахтера" Мирча Луческу возглавил сборную Турции.