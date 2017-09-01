03:00 01.09.2017 | Футбол | Новости     Новости Украины
100172717:roman

Луческу высказался о подготовке украинской сборной

Тренер сборной Турции Мирча Луческу дал небольшой пресс-релиз по поводу предстоящего матча между двумя сборными в рамках отборочной квалификации Мундиаля-2018.

Луческу высказался о подготовке украинской сборной

Об этом пишет сайт Федерации футбола Турции.

Согласно словам турецкого наставника, украински игроки имеют хорошую выносливость и физическую форму.

Тренер отметил, что у него есть стратегия и тактика на игру, так как у него в прошлом было много времени, чтобы ознакомиться со всеми "тонкостями" украинского футбола.

Румын также сравнил качественные показатели двух сборных и дал несколько прогнозов на матч. Мирче назвал несколько "сильных" сторон "желто-синих", в частности - это умение пользоваться пространством поля.

Напомним, что турки решились своего главного форварда, а также вынуждены были поменять голкипера из-за травмы кисти последнего.

Как сообщалось в "УРА-Информ", месяц назад бывший наставник донецкого "Шахтера" Мирча Луческу возглавил сборную Турции.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив