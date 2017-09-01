Лучший молодой игрок Евро-2016 покинул Баварию

Соответствующие сведения стали известны из материалов iSport.ua.

По словам председателя правления мюнхенской Баварии Карла-Хайнца Румменигге, Саншеш должен играть на высоком уровне и работать под руководством заинтересованного в нем тренера. Поэтому, португальский футболист должен перейти в другой клуб.

"Ренату необходима игровая практика на протяжении всего сезона, а в Баварии, учитывая подбор исполнителей, ему это было не гарантировано", - отметил Карл-Хайнц Румменигге.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", немецкая команда "Бавария" готова этим летом расстаться с полузащитниками Дугласом Костой. Теперь бывший игрок "Шахтера" перейдет в туринский "Ювентус".