05:00 01.09.2017 | Футбол | Новости     Новости Украины
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Зозуля улетает с "Бэтиса"

Украинский футболист Роман Зозуля более не является игроков испанского "Бэтиса". Об этом передает сайт ABC Sevilla.
 

Зозуля улетает с

Сообщается, что и клуб, и футболист смогли прийти к компромиссу. В результате Зозуле будет на год вперед выплачен годовой оклад в 600 тыс евро.

Агент Романа заявляет, что все формальности и нужные бумаги будут оформлены сегодня, так как игроку еще предстоит влиться в ряды состава других клубов, чего скорее всего и не произойдет.

Испанцы уже подыскали замену 27-летнему бомбардиру в лице Хоеля Кемпбэлла из английского "Арсенала".

На данный момент Зозуля свободный агент и ожидает предложений. К сожалению не предложения устраивают украинского спортсмена.

Роман больше не числится в составе испанцев и попрощался со старым номером.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее  Роман Зозуля принял решение о разрыве договоренности с "Райо Вальекано".


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