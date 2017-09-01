Зозуля улетает с "Бэтиса"

Сообщается, что и клуб, и футболист смогли прийти к компромиссу. В результате Зозуле будет на год вперед выплачен годовой оклад в 600 тыс евро.

Агент Романа заявляет, что все формальности и нужные бумаги будут оформлены сегодня, так как игроку еще предстоит влиться в ряды состава других клубов, чего скорее всего и не произойдет.

Испанцы уже подыскали замену 27-летнему бомбардиру в лице Хоеля Кемпбэлла из английского "Арсенала".

На данный момент Зозуля свободный агент и ожидает предложений. К сожалению не предложения устраивают украинского спортсмена.

Роман больше не числится в составе испанцев и попрощался со старым номером.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее Роман Зозуля принял решение о разрыве договоренности с "Райо Вальекано".