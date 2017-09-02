Ярмоленко очень дорого обошелся немцам

Согласно информации сайта, для "шмели" выложили 25 млн евро за украинское дарование.

Рекордсменом этим летом оказалась мюнхенская "Бавария", которая выложила французскому "Олимпику" 41,5 млн евро за центрального хав-бэка Корентина Толиссо.

Список дорогостоящих трансферов замыкает переход из туринского "Ювентуса" в мюнхенскую "Баварию" Кингсли Комана за 21 млн евро.

С игроком Ярмоленко немцы подписали конракт на четыре года.

Напомним, что ранее "Боруссия" попрощалась с Усманом Дембеле, который пополнил ряды каталонских сине-гранатовых.

Как сообщалось в "УРА-Информ", трансфер Ярмоленко стал самым дорогим в истории "Динамо".