Луиш Нани переезжает в Рим

Об этом передает официальный сайт итальянцев.

Правда, пока что Нани переходит в Рим на правах аренды, да и всего на два года 2017-2018.

Хав-бэк отметим, отличается невероятной результативностью. Так, например, за родную "Валенсию" футболист закатил в ворота соперника пять голов за 25 матчей.

До прихода Нани римляни успели продать своего форварда Бальде Кейта, правда уехал он не далеко от Италии, а именно в "Монако",

С 2014 года спортсмен выступал за "красных дьяволов" на позиции вингера, где успел завалить в "раму" соперника 40 голов в 230 матчах. А в 2016 году игрок вместе со своим коллегой Роналду зашли в финал Чемпионата Европы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно римляне заявили, что интересуются игроков "Шахтера" Тайсоном.