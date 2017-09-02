01:00 02.09.2017 | Футбол | Новости
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Трансферное окно официально закрылось

Клубы английской премьер-лиги оказались на первом месте по количеству потраченных средств на покупки и продажи игроков. Об этом передает BBC.

Трансферное окно официально закрылось

Согласно информации портала, более 210 млн футнов стерлингов потратили англичане в последние деньки разрешенного трансфера. Год назад эта сумма составила 155 млн фунтов.

Таким образом установлен новый рекорд для британского футбола. Всего же островитяне потратили более 1,4 млрд фунтов. В четверку "транжиров" попали такие клубы как: 

- "Манчестер Сити" 215 млн фунтов

- "Челси" 192 млн фунтов

- "Манчестер Юнайтед" 146 млн фунтов

- "Эвертон" 135,8 млн фунтов

Напомним, что с первого сентября команды, по правилам УЕФА и ЛЕ, не имеют права совершать покупки. Нарушителей же ждут ответные санкции и запреты на взятие участия в крупных турнирах.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно нападающий лондонского футбольного клуба "Челси" Диего Коста сообщил руководству Атлетико о своем желании вернуться в Мадрид.


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