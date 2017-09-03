Кадар отличился голом в матче за сборную Венгрии

Это был дебютный 40-ый матч футболиста в составе сборной. Счет игрок сумел открыть на шестой минуте, вратарь литовцев не прошел проверку ударом "динамовца". Общий счет встречи закончился в пользу мадьяров - 3:1.

Однако венгров на весомое количество очков опережают португальцы и швейцарцы, которые имеют в своем распоряжении на 11 и 8 очков больше, нежели их коллеги.

Для спортсмена это был рекордный матч в составе венгров.

Напомним, что вчера закрылось официальное трансферное окно. Сборные команд европейских стран уже начали первые игры в рамках отбора на Чемпионат мира - 2018 года. Аналитики прогнозируют негативный исход для Венгрии, в основном из-за неудачной сетки квалификации.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно венгерский защитник Томаш Кадар уехал на прохождение медосмотра в киевское "Динамо". Известно также, что данный игрок защищает цвета сборной Венгрии еще с 2010 года.