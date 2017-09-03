11:16 03.09.2017 | Футбол | НовостиНовости Украины 100172857:labazovych
Сборная Украины обыграла Турцию в квалификации ЧМ-2018 - ВИДЕО
В субботу, второго сентября, состоялся поединок седьмого тура квалификации ЧМ-2018, в котором сборная Украины принимала команду Турции. Матч завершился со счетом 2:0 в пользу украинской сборной.
Отметим, что дублем в матче отличился новоиспеченный игрок дортмундской "Боруссии" Андрей Ямоленко. Так, на 18-й минуте он забил после передачи Виктора Коваленко, а на 42-й замкнул пас от Евгения Коноплянки, совершившего проход по левому флангу.
Как сообщает isport, сборная Украины действовала на подборах и в единоборстве, а также сильнее выглядела в атаке. Кроме того, это один из лучших матчей под руководством Андрея Шевченко.
Таким образом, сборная Украины временно вышла на первое место в группе с 14 очками. Хорватия вторая с 13 очками, но у нее еще игра в запасе. Далее идут Исландия (13), Турция (11), Финляндия (4) и Косово (1).
Кстати, сборную Украины уже поздравил с победой Президент Петр Порошенко.