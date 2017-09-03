Шевченко прокомментировал шансы украинской сборный на выход в ЧМ-2018

Главный тренер национальной сборной команды Украины Андрей Шевченко сделал несколько прогнозов на результат матча против сборной Турции. Об этом передает пресс-служба Федерации футбола Украины.
Украинский тренер отмечает, что этот матч будет решать очень многое ведь команду соперника возглавляет легендарный румынский тренер Мирча Луческу. Мирча очень хорошо знаком со спецификой украинского футбола, а потому здесь очень многое будет зависеть от лидеров команд, а не от тренера.
Но, по мнению тренера, это даже лучше, чем если бы соперник был не готов к "украинскому футболу",
"Мы физически очень хорошо подготовлены к этому поединку. Я надеюсь, что то, что мы будем "хозяевами" поля придаст дополнительный буст и мотивацию нашей сборной", - подчеркнул Шевченко.
Напомним, что фаворитами отборочной группы являются исландцы и хорваты, а потому нашим ребятам необходимо побеждать практически во всех поединках.
Ничейный результат может сыграть наруку нашим соперникам, высказался Шевченко.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко и легенда итальянской "Ромы" Франческо Тотти приняли участие в жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов.