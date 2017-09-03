03:00 03.09.2017 | Футбол | Новости     Новости Украины
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Шевченко прокомментировал шансы украинской сборный на выход в ЧМ-2018

Главный тренер национальной сборной команды Украины Андрей Шевченко сделал несколько прогнозов на результат матча против сборной Турции. Об этом передает пресс-служба Федерации футбола Украины.

Шевченко прокомментировал шансы украинской сборный на выход в ЧМ-2018

Украинский тренер отмечает, что этот матч будет решать очень многое ведь команду соперника возглавляет легендарный румынский тренер Мирча Луческу. Мирча очень хорошо знаком со спецификой украинского футбола, а потому здесь очень многое будет зависеть от лидеров команд, а не от тренера.

Но, по мнению тренера, это даже лучше, чем если бы соперник был не готов к "украинскому футболу",

"Мы физически очень хорошо подготовлены к этому поединку. Я надеюсь, что то, что мы будем "хозяевами" поля придаст дополнительный буст и мотивацию нашей сборной", - подчеркнул Шевченко.

Напомним, что фаворитами отборочной группы являются исландцы и хорваты, а потому нашим ребятам необходимо побеждать практически во всех поединках.

Ничейный результат может сыграть наруку нашим соперникам, высказался Шевченко. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко и легенда итальянской "Ромы" Франческо Тотти приняли участие в жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов.


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