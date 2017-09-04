Сборная Бельгии первой из европейского отбора вышла на ЧМ-2018

Об этом сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций.

Как отмечается, на 70-й минуте Ян Вертонген вывел бельгийцев вперёд, три минуты спустя Зека счёт сравнял, но буквально сразу же Ромелу Лукаку забил победный мяч.

Таким образом, сборная Бельгии стала недосягаемой для своих преследователей и обеспечила себе путёвку на чемпионат мира в России. В связи с этим стал известен шестой участник мундиаля.

Помимо сборной-хозяйки турнира, на чемпионат мира пробились команды Бразилии, Ирана, Японии и Мексики.

В другом матче этой группы сборная Боснии и Герцеговины в гостях разгромила со счётом 4:0 команду Гибралтара.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", состоялся поединок седьмого тура квалификации ЧМ-2018, в котором сборная Украины принимала команду Турции. Матч завершился со счетом 2:0 в пользу украинской сборной.