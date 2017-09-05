"Динамо" уже подала списки игроков на участие в ЛЕ-2018

Согласно информации сайта, в составе будут представлены следующие игроки:

- вратари: Георгий Бущан, Максим Коваль, Артур Рудько;

- защитники: Александар Пантич, Николай Морозюк, Йосип Пиварич, Домагой Вида, Никита Бурда, Евгений Хачериди, Тамаш Кадар, Томаш Кендзёра;

- полузащитники: Сергей Сидорчук, Сергей Рыбалка, Никита Корзун, Денис Гармаш, Олег Гусев, Дерлис Гонсалес, Виталий Буяльский, Богдан Леднев;

- нападающие: Жуниор Мораес, Артем Кравец, Дьемерси Мбокани.

Отметим, что по правилам УЕФА в турнирной заявке могут быть заявлены сколько угодно игроков.

Список должен быть предоставлен не позднее полуночи по центральноевропейскому времени за день до конкретного матча. Игроки младше 16 лет в заявку не допускаются.

Как сообщалось в "УРА-Информ", киевское "Динамо" планирует продлить контракт с конголезским форвардом Дьемерси Мбокани.