18:31 05.09.2017 | Футбол | Новости
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"Фенербахче" хочет купить Кравца

Турецкий "Фенербахче" заинтересован в приобретении форварда киевского "Динамо" - Артема Кравца. 

Такие сведения недавно распространили в Sportify TR. Так, "Фенербахче" очень интересуется Артемом Кравцом – форвардом клуба "Динамо". Турецкий клуб уже предложил "Динамо" два миллиона евро за данного игрока. Известно, что его контракт с киевским клубом будет завершен уже в этом сезоне. Известно также, что в Турции трансферное окно будет закрыто восьмого сентября.

Как сообщал УРА-Информ, Андрей Ярмоленко обошелся немцам дорого. "Шмели" заплатили за игрока с Украины 25 миллионов евро. С Ярмоленко контракт был подписан немецким клубом на четыре года.


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