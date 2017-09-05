"Фенербахче" хочет купить Кравца

Такие сведения недавно распространили в Sportify TR. Так, "Фенербахче" очень интересуется Артемом Кравцом – форвардом клуба "Динамо". Турецкий клуб уже предложил "Динамо" два миллиона евро за данного игрока. Известно, что его контракт с киевским клубом будет завершен уже в этом сезоне. Известно также, что в Турции трансферное окно будет закрыто восьмого сентября.

Как сообщал УРА-Информ, Андрей Ярмоленко обошелся немцам дорого. "Шмели" заплатили за игрока с Украины 25 миллионов евро. С Ярмоленко контракт был подписан немецким клубом на четыре года.