03:00 05.09.2017 | Футбол | Новости     Новости Украины
100172944:roman

Милевского признали лучшим футболистом августа

Украинский нападающий Артем Милевский избран лучшим футболистом по итогам голосование за август в "Динамо-Брест". Об этом передает официальный сайт белорусского клуба.

Милевского признали лучшим футболистом августа

Согласно информации портала, за украинского бомбардира в онлайн-опросе проголосовало 30 процентов респондентов.

Такой результат аналитики связывают со стабильной игрой спортсмена в летнем сезоне, где он отличился тремя забитыми мячами и несколькими голевыми передачами.

В затылок Милевскому дышит лучший игрок июля - Павел Седько. Молодой полузащитник набрал 27,9 процентов голосов.

В тройке победителей оказался опорник Павел Нехайчик с результатом 12 процентов. Остальные игроки набрали меньше 10 процетов поддержки.

Добавим, что футболист поменял "киевский" шкафчик и футболку с пользу белорусского клуба "Динамо-Брест", где успел провести несколько успешных матчей.

Как сообщалось в "УРА-Информ", что лишь совсем недавно украинский форвард Артем Милевский подписал контракт с брестским футбольным клубом "Динамо".


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив