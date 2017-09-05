Милевского признали лучшим футболистом августа

Украинский нападающий Артем Милевский избран лучшим футболистом по итогам голосование за август в "Динамо-Брест". Об этом передает официальный сайт белорусского клуба.
Согласно информации портала, за украинского бомбардира в онлайн-опросе проголосовало 30 процентов респондентов.
Такой результат аналитики связывают со стабильной игрой спортсмена в летнем сезоне, где он отличился тремя забитыми мячами и несколькими голевыми передачами.
В затылок Милевскому дышит лучший игрок июля - Павел Седько. Молодой полузащитник набрал 27,9 процентов голосов.
В тройке победителей оказался опорник Павел Нехайчик с результатом 12 процентов. Остальные игроки набрали меньше 10 процетов поддержки.
Добавим, что футболист поменял "киевский" шкафчик и футболку с пользу белорусского клуба "Динамо-Брест", где успел провести несколько успешных матчей.
Как сообщалось в "УРА-Информ", что лишь совсем недавно украинский форвард Артем Милевский подписал контракт с брестским футбольным клубом "Динамо".