02:00 05.09.2017 | Футбол | Новости
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Моуринью примерил вратарскую форму

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью сыграл на воротах в благотворительном матче против английских звезд шоу-бизнеса. Об этом передает информационное агентство ВВС.

Моуринью примерил вратарскую форму

Тренер принял участие в матче посвященному жертвам пожара в башне "Greenfell Tower", где все вырученные средства пойдут на помощь семьям и близким пострадавших и погибших в ужасном происшествии.

Моуринью надел вратарскую форму и выбежал на поле после часа игрового времени, заменив Дэвида Джеймса.

Первые два тайма закончилось вничью 1: 1, но победа в 11-метровой лотереи досталась команде-сопернице Моуринью. Именитый тренер "красных дьяволов" сумел показать класс и успешно пробил один мяч в ворота соперника.

Вместе с Моуринью играли такие экс-звезды мирового футбола как Майкл Оуэн, Питер Крауч, Дэвид Симэн. 

В составе команды "звезд шоу-бизнеса" присутствовали актер Дамиан Льюис и Олли Марс.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно тренер сумел привлечь в ряды своих подопечных бразильца Неймара.


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