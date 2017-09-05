Моуринью примерил вратарскую форму

Тренер принял участие в матче посвященному жертвам пожара в башне "Greenfell Tower", где все вырученные средства пойдут на помощь семьям и близким пострадавших и погибших в ужасном происшествии.

Моуринью надел вратарскую форму и выбежал на поле после часа игрового времени, заменив Дэвида Джеймса.

Первые два тайма закончилось вничью 1: 1, но победа в 11-метровой лотереи досталась команде-сопернице Моуринью. Именитый тренер "красных дьяволов" сумел показать класс и успешно пробил один мяч в ворота соперника.

Вместе с Моуринью играли такие экс-звезды мирового футбола как Майкл Оуэн, Питер Крауч, Дэвид Симэн.

В составе команды "звезд шоу-бизнеса" присутствовали актер Дамиан Льюис и Олли Марс.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно тренер сумел привлечь в ряды своих подопечных бразильца Неймара.