Украина сыграет со сборной Исландии

Матч состоится в рамках восьмого тура квалификации чемпионата. Аналитики прогнозируют насыщенный матч между обеими командами, однако букмекеры все таки больше отдают предпочтение исландцам.

Отметим, что ранее украинская сборная обыграла соратников Мирча Луческу со счетом 2:0. Все мячи в ворота соперника закатил Ярмоленко.

Сейчас у наших ребят минимальный перевес в очках. Украинцы могут сыграть и в ничью, однако Шевченко нужна только победа, потому что следующий соперник будет гораздо сильнее - сборная Хорватии.

В составе сборной Исландии отсутствует главный фланговый вингер Рюрик Гисласон и его в срочном порядке заменил форвард Видар.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее главный тренер национальной сборной команды Украины Андрей Шевченко делал несколько прогнозов на результат матча против сборной Турции.