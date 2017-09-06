10:35 06.09.2017 | Футбол | Новости     Новости Украины
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Утечка кадров в "Черноморце"

Футболки одесского "Черноморца" сняли сразу шестеро игроков основы. Об этом передает официальный сайт клуба.

Утечка кадров в

Тренерский штаб решил попрощаться с Денисом Баланом, Иваном Бобко, Евгением Мурашовым, Артуром Новотрясовым, Денисом Норенковым и Артемом Рахмановым.

Главный тренер "Черноморца" белорусс Олег Дулуб считает, что нужно "освежить" состав новыми футболистами.

Такое решение было принято после неудачных выступлений команды в украинской Премьер-лиге, где одесситы смогли выбороть лишь одно очко, заняв последнее место в турнирной таблице.

Также руководство клуба уволило предыдущего наставника команды Александра Бабича. Вместо него ненадолго футболистами курировал Александр Грановский, который намерен был провести перестановки в составе команды.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно главный наставник "Черноморца" рассказал о возможных потерях среди футболистов клуба.


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