"Челси" встречает Диего Коста

Форвард английского "Челси" Диего Коста вернулся в расположение клуба спустя почти трехмесячного пребывания в Бразилии. Об этом передает портал Marca.
Из-за длительного отсутствия Коста не был вписан в состав команды на Лигу Чемпионов. Сам же футболист хотел перейти в состав мадридского "Атлетико", однако клубы так и не оговорили детали перехода игрока.
Коста не хотел возвращаться в Лондон, так как главный тренер англичан Антонио Конте сообщил игроку о том, что тот будет тренироваться в составе резервной команды замены.
И похоже, что иностранец согласился с требованием тренерского штаба.
Неизвестно, сколько бы "Атлетико" готово было выложить за игрока, однако трансферное окно уже закрылось, а потому последующий сезон игрок вынужден будет провести в английских "Челси",
Как сообщалось в "УРА-информ", недавно нападающий лондонского футбольного клуба "Челси" Диего Коста сообщил руководству "Атлетико" о своем желании вернуться в Мадрид.