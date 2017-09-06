"Челси" встречает Диего Коста

Из-за длительного отсутствия Коста не был вписан в состав команды на Лигу Чемпионов. Сам же футболист хотел перейти в состав мадридского "Атлетико", однако клубы так и не оговорили детали перехода игрока.

Коста не хотел возвращаться в Лондон, так как главный тренер англичан Антонио Конте сообщил игроку о том, что тот будет тренироваться в составе резервной команды замены.

И похоже, что иностранец согласился с требованием тренерского штаба.

Неизвестно, сколько бы "Атлетико" готово было выложить за игрока, однако трансферное окно уже закрылось, а потому последующий сезон игрок вынужден будет провести в английских "Челси",

Как сообщалось в "УРА-информ", недавно нападающий лондонского футбольного клуба "Челси" Диего Коста сообщил руководству "Атлетико" о своем желании вернуться в Мадрид.