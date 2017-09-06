Шевченко дал небольшую аналитику перед матчем со сборной Исландии

Об этом передает Федерация Футбола Украины.

Наставник уверен, что исландцы очень хорошо создают прессинг на своем поле. Соперник удачно бросает аут, подает штрафоной и угловые.

Тренер предостерег своих игроков от использования стандартов, так как исландцы все это пресекают на корню.

Нам нужно как можно больше растянуть соперника по полю, так как исландская команда очень хорошо группируется по три-четыре человека и моментально наносит контратаку.

"Комбинации - это "коронный" прием исландцев, их мало, но все они отточены до совершенства", - подчеркнул тренер.

Как сообщает "УРА-Информ", сегодня подопечные Андрея Шевченка проведут поединок со сборной Исландии в рамках квалификационного отбора на ЧМ-2018.