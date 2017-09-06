Турки заинтересовались Хачериди

Отметим, тренерский штаб клуба пытался переманить в свои ряды футболиста российского "Спартака" Сердара Таски, однако "красно-белые" не спешат с трансфером игрока, да и сам иностранец не желает покидать свой российский шкафчик.

Турки сделали запрос в украинский клуб "сине-белых" об намерениях Хачериди на новый сезон. Турки планируют сделать предложение "Динамо" о покупке игрока или же его аренде.

Это не первый случай, когда турецкие клубы хотят выкупить украинских игроков. Ранее клуб "Файербахче" прощупал почву на возможность трансфера полузащитника Фреде.

Отметим, что украинец несколько раз выступал в составе украинской сборной на позиции опорного защитника.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно "Динамо" объявил свою заявку на игры четвертого квалификационного раунда Лиги Европы.