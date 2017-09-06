Украина проиграла Исландии в отборе ЧМ-2018

Матч закончился со счетом 0:2. При этом оба года в ворота украинской команды забил Гульфи Сигурдссона.

Первый гол на 47 минуте Гуннарссон реализовал, совершив рывок по флангу и прострелил в штрафную. Затем на 66 минуте Гудмундссон прострелил в штрафную, Бодварссон аккуратно скинул мяч на Сигурдссона, который пробил в нижний угол порот Пятова.

Таким образом, Исландия впервые обыгрывала сборную Украину. До этого команды встречались три раза - 0:1, 1:1, 1:1.

После вчерашнего матча сборная Украина опустилась на четвертое место и отстает от первой строчки всего на два очка. Следующие матчи сборная Украины проведет 6 октября против Косово на выезде и 9 октября в Киеве против Хорватии.

В других матчах этой группы Турция обыграла со счётом 1:0 Хорватию, а Финляндия - с аналогичным счетом Косово.

Лидируют теперь Хорватия и Исландия с 16 очками, Украина и Турция набрали по 14 очков.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сборная Украины обыграла Турцию в матче седьмого тура группового этапа квалификации чемпионата мира 2018 года. Встреча проходила в Харькове на стадионе "Металлист" и завершилась со счетом 2:0.