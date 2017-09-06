В "Карпаты" перешел Акулинин

Таким образом - в летнее межсезонье в клуб перешел бывший игрок молодежной сборной нашей страны - Леонид Акулинин – передает пресс-служба "зелено-белых". Договор с игроком 24-ех лет рассчитан на следующие два года. В клубе "Карпаты" игрок будет выходить на поле под 79 номером.

Известно, что нападающий-гренадер в течение последних пары лет выступал за "Богемианс 1905" и за "Судува". Акулинин при этом – воспитанник донецкого футбола. Выступал за "Олимпик" и "Шахтер" – на местном уровне. Также выступал за молодежную украинскую сборную.

Как сообщал УРА-Информ, Диего Коста был включен в заявку "Челси".