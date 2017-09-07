Коноплянка может покинуть ряды "Шальке"

По словам игрока, у него сложились не особо "теплые" отношения с тренером команды Маркусом Вайнцирлем. В услугах футболиста были заинтересованы такие клубы как - "Стоук Сити", "Лацио", "Интер" и "Галатасарай".

Однако немецкий тренер покинул свой пост, а на его место пришел Доменико Тедеско.

Тедеско восстановил Коноплянку в основном составе и это сразу окупилост результатом. В предыдущих трех матчах полузащитник закатил три мяча в ворота соперника, и все в трех матчах.

Ранее футболист был признан одним из лучших игроков по версии Бундеслиги.

Отметим, что недавно украинского футболиста Ярмоленко было выкуплено за рекордную для Украины сумму. Игрок надел на себя форму "Боруссии".

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Евгений Коноплянка - вингер украинской сборной - поведал про собственную утрату игровой практики.