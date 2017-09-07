15:39 07.09.2017 | Футбол | Новости     Новости Украины
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Решение по матчу "Мариуполь-Динамо" перенесено

КДК уже сделал запрос у киевского клуба по поводу дополнительных документов.

Решение по матчу

Контрольно-дисциплинарный комитет ФФУ уже принял решение по поводу переноса вердикта по матчу седьмого тура УПЛ "Мариуполь" - "Динамо". Такое сообщение поступило от сайта "Футбол 24".

В рамках заседания седьмого сентября, КДК ФФУ запросил у клуба дополнительные документы. По указанной причине вынесение решение решили отложить – до 11-го сентября. А недавно украинские СМИ сообщали о том, что "Динамо" было засчитано техническое поражение, о чем официально планировали сообщить седьмого сентября.

Как сообщал УРА-Информ, ранее матч " Мариуполь-Динамо" планировали перенести в Киев.


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