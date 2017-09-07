Сборная Испании разгромила Лихтенштейн

Количество "заколоченых" мячей в ворота соперника поражает. По дублю оформили Альваро Мората и Яго Аспас. По голу забили Серхио Рамос, Иско и Давид Сильва.

А вот опорник Лихтенштейна Максимилиан Геппель тоже сумел отличиться голов, правда лишь в свои ворота.

Испанцы побили собственный рекорд забив 18 мячей против одной и той же команды. Ранее сборная обыграла "хозяев" с таким же разгромным счетом.

Теперь же пиренейцы заняли уверенное место в турнирной таблице набрав 19 баллов, второе место за итальянцами - 16 баллов, третье место у албанцев - 12 баллов.

Напомним, что вчера украинская сборная потерпела поражение от Исландии. Таким образом, шансы на попадания Украины в основную сетку Чемпионата мира 2018 года значительно уменьшается.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно экс-президент Королевской испанской футбольной федерации Анхель Мария Вильяр, подозреваемый в коррупции, подал в отставку с поста вице-президента УЕФА.